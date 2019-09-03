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Стефанчук назвав строки внесення закону про зняття недоторканності з президента

Новини » Політика   

Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України

Питання про зняття недоторканності з президента буде внесено на наступному пленарному тижні. Про це заявив представник президента у Верховній раді та перший віце-спікер Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук заявив, що це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України.

"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень - один з перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України", - заявив Стефанчук.

Голова фракції "Слуга народа" у свою чергу наголосив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів за зняття імунітету з президента України.

"Це окремий законопроект, ми за нього так само одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ проголосує. Адже це зняття недоторканості не з них, а з когось іншого і вони будуть дружньо казати "за", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

РБК-Україна писало, що 29 серпня у Верховній раді зареєстрували як невідкладний законопроект Володимира Зеленського про імпічмент.

Відзначимо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.

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