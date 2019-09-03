Стефанчук назвал сроки внесения закона о снятии неприкосновенности с президента

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Об этом заявил представитель президента в Верховной раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, передает корреспондент РБК-Украина.

Стефанчук заявил, что это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины.

"Во-первых, это вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", - заявил Стефанчук.

Председатель фракции "Слуга народа" в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов за снятие иммунитета с президента Украины.

"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня, 3 сентября, Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №7203, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов.

РБК-Украина писало, что 29 августа в Верховной раде зарегистрировали как неотложный законопроект Владимира Зеленского об импичменте.

Отметим, на сайте Рады 29 мая 2019 года был обнародован текст законопроекта об импичменте президента, который был внесен Зеленским.