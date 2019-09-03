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Стефанчук назвав строки внесення закону про зняття недоторканності з президента

Новини » Політика    03.09.2019 - 12:42
Стефанчук назвав строки внесення закону про зняття недоторканності з президента
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України

Питання про зняття недоторканності з президента буде внесено на наступному пленарному тижні. Про це заявив представник президента у Верховній раді та перший віце-спікер Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Стефанчук заявив, що це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України.

"По-перше, це питання ми вносимо на наступний тиждень - один з перших законів. Це закон про імунітет. Це процедура, яка дає можливість притягати до відповідальністі президента України", - заявив Стефанчук.

Голова фракції "Слуга народа" у свою чергу наголосив, що в парламенті знайдеться достатньо голосів за зняття імунітету з президента України.

"Це окремий законопроект, ми за нього так само одностайно проголосуємо. Я думаю, навіть ОПЗЖ проголосує. Адже це зняття недоторканості не з них, а з когось іншого і вони будуть дружньо казати "за", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №7203, який передбачає зняття недоторканності з народних депутатів.

РБК-Україна писало, що 29 серпня у Верховній раді зареєстрували як невідкладний законопроект Володимира Зеленського про імпічмент.

Відзначимо, на сайті Ради 29 травня 2019 року було оприлюднено текст законопроекту про імпічмент президента, який був внесений Зеленським.

Закон про зняття недоторканності прийнятий без порушень регламенту, - Разумков РАДА СКАСУВАЛА НЕДОТОРКАННІСТЬ ДЕПУТАТІВ
Новини України Володимир Зеленськийнеприкосновенность
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