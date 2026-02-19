Снежный коллапс и полметра воды: где непогода парализовала жизнь украинцев (фото, видео)

Главное:

Температурные "качели": после ливней и подтоплений в большинство областей пришли морозы и снегопады, что превратило дороги в сплошной каток.

после ливней и подтоплений в большинство областей пришли морозы и снегопады, что превратило дороги в сплошной каток. Внезапный блэкаут : в некоторых областях без света остались десятки населенных пунктов - из-за обледенения и обрывов проводов. Местами наблюдается "деревопад".

: в некоторых областях без света остались десятки населенных пунктов - из-за обледенения и обрывов проводов. Местами наблюдается "деревопад". Изменения в обучении : в Кременчуге из-за аномальных осадков школы переходят на "дистанционку".

: в Кременчуге из-за аномальных осадков школы переходят на "дистанционку". Опасность для водителей и пешеходов : коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако на дорогах все равно опасно - первые ДТП уже усложняют дальнейшее движение.

: коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако на дорогах все равно опасно - первые ДТП уже усложняют дальнейшее движение. Изменения для пассажиров : в некоторых населенных пунктах из-за непогоды может быть частично приостановлено движение определенных видов общественного транспорта.

: в некоторых населенных пунктах из-за непогоды может быть частично приостановлено движение определенных видов общественного транспорта. Ограничения на границе: в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками движение разрешено только для легковых автомобилей в пункте пропуска "Исакча" ("Орловка") - на украинско-румынской границе.

Киев

В столице, согласно информации Киевской городской государственной администрации, продолжается противогололедная обработка и расчистка дорог и тротуаров от снега (задействованы 280 единиц спецтехники коммунальной корпорации "Киевавтодор").

Уточняется, что в первую очередь очищают:

главные магистрали;

мосты и путепроводы;

спуски и подъемы;

подходы к остановкам общественного транспорта и переходы.

Также задействованы 166 работников "Киевавтодора" в составе 28 бригад по ручной уборке.

Они расчищают от снега и обрабатывают противогололедными средствами остановки, узкие тротуары, лестницы, подходы к наземным и подземным переходам и другие пешеходные зоны (где не может работать малогабаритная снегоуборочная техника).

Тем временем на придомовых территориях снег расчищают более 2 839 работников управляющих компаний (задействовано также 93 единицы техники).

В парках и скверах Киева дорожки очищают "зеленстроевцы" (привлечено 67 единиц специализированной техники и 686 работников).

Снег убирают в разных уголках Киева (фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Отмечается, что на дорогах - до сих пор гололедица, поэтому водителям и пешеходам нужно быть максимально внимательными и осторожными.

Публикация КГГА о ситуации в городе по состоянию на утро 19 февраля (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Несмотря на все предостережения, на дорогах Киева уже фиксируют дорожно-транспортные происшествия, которые еще больше затрудняют движение транспорта.

Так, например, в связи с ДТП на улице Межигорской, было затруднено движение в направлении улицы Новоконстантиновской.

Правоохранители сообщили о ДТП на улице Межигорской (скриншот: t.me/kyivpatrol)

Полтава

О ситуации в Полтаве рассказала утром секретарь горсовета и и.о. Полтавского городского главы Екатерина Ямщикова.

Она сообщила, что "зима не перестает подбрасывать вызовы", поэтому "ночь выдалась для коммунальщиков очень сложной".

Так, осадки в городе начались еще в 14:00 предыдущих суток (18 февраля) и продолжаются до сих пор (19 февраля).

Сначала был дождь, который перешел в ледяную крупу. Затем:

интенсивный ливень (с 22:30 до 03:00), который вызвал значительные подтопления на основных магистралях (в отдельных местах уровень воды достигал 40-50 см );

); интенсивный снег.

Ямщикова уточнила, что в городе было задействовано более 30 единиц техники и более 360 работников.

"За ночь ликвидировано более 50 критических подтоплений на проезжей части", - подчеркнула она.

Сообщается также, что из-за обледенения линий временно отсутствует движение троллейбусов по ул. Сенная, с. Рассошенцы, Стеклозавод, Институт связи.

"Важная просьба: планируйте сегодня свой день с запасом времени, учитывайте погодные условия и не оставляйте авто в местах, которые затрудняют работу техники", - обратилась к людям руководительница Полтавы.

Публикация Ямщиковой о ситуации в Полтаве по состоянию на утро 19 февраля (скриншот: t.me/kateryna_yamshchikova)

Ямщикова сообщила также, что несмотря на сложные погодные условия и временную остановку троллейбусов на отдельных участках, транспортная система города продолжает работать.

Уточняется, что на маршрутах громады курсирует 151 автобус.

"Там, где движение электротранспорта ограничено из-за обледенения контактной сети, основную нагрузку взяли на себя частные перевозчики. Транспорт работает в режиме постоянного движения, без отстоев на конечных остановках и длительных перерывов", - рассказала чиновница.

Транспортное сообщение в Полтаве (скриншот: t.me/kateryna_yamshchikova)

Кроме того, она сообщила, что из-за резкого обледенения, значительного веса льда на ветвях и порывов ветра в громаде участились случаи деревопада.

"Зафиксировано 12 случаев падения крупных веток. Специалисты КП "Декоративные культуры" работают в усиленном режиме", - поделилась Ямщикова.

Уточняется, что бригады "оперативно выезжают на места, проводят распиловку и убирают остатки древесины, чтобы освободить проезжие части и тротуары".

В Полтаве фиксируют падение крупных веток деревьев (фрагмент публикации: t.me/kateryna_yamshchikova)

Кременчуг

В Кременчуге продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий сильного снегопада.

Все коммунальные службы города работают в усиленном режиме (по поручению городских властей), чтобы как можно скорее обеспечить безопасное движение транспорта.

"К уборке города привлечено значительное количество специализированной техники. Сейчас на улицах работают 34 снегоуборочные машины с отвалами коммунального предприятия КП "КАТП 1628", а также бригады ручной уборки", - рассказали на странице "Кременчуг.Официальный" в Facebook.

Кременчуг засыпало снегом (фото: facebook.com/kremenchuk.official)

Уточняется, что коммунальщики очищают от снега основные магистрали, улицы с интенсивным движением, заезды во дворы, пешеходные зоны и остановки общественного транспорта.

При этом особое внимание уделяют обеспечению беспрепятственного проезда к больницам, учреждениям экстренной медицинской помощи, пожарным частям и другим объектам критической инфраструктуры - чтобы экстренные службы могли оперативно реагировать на вызовы.

Между тем жителей города призывают не оставлять свои машины вдоль городских дорог - чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Отмечается, что со вчерашнего дня (18 февраля) в Кременчуге выпало аномальное количество осадков, но "город работает 24/7 для комфорта и безопасности жителей".

Бригады ручной уборки борются со снегом в труднодоступных местах (скриншот: facebook.com/kremenchuk.official)

Сообщается также, что сегодня, 19 февраля, часть школ в Кременчуге работает дистанционно из-за сильного снегопада на улице.

Между тем завтра, 20 февраля, на дистанционный формат обучения будут переведены все школы города.

"Из-за аномальных погодных условий, которые могут продолжиться и завтра, решение о дистанционном обучении приняли для безопасности детей", - объяснили местным жителям.

Кременчугские школьники переходят на дистанционное обучение (скриншот: facebook.com/kremenchuk.official)

Полтавская область

Кроме Полтавы и Кременчуга, снегом засыпало и другие локации в Полтавской области.

Глава Полтавской областной государственной (военной) администрации Виталий Дякивнич сообщил, что над устранением последствий непогоды все службы работают еще со вчерашнего дня и 24/7.

"Для расчистки дорог государственного значения задействовано 105 единиц техники и 131 работник. Использовано более 3500 тонн противогололедной смеси. От снега и снежной каши расчищено почти 14 тыс. км дорожного покрытия", - рассказал чиновник.

На местных дорогах, по его словам, работают 80 единиц спецтехники и 96 работников (за этот период использовали 622,5 тонны противогололедных материалов и расчистили 2841,5 км автодорог).

При этом самая сложная ситуация наблюдается непосредственно в громадах.

"Большинство - справляется с ликвидацией последствий непогоды, в отдельных населенных пунктах - ситуация неудовлетворительная. Все службы - на постоянном контакте с общинами и полицией. Подрядные организации привлекаются оперативно, реагируют на каждое обращение", - добавил Дякивнич.

Николаев и область

В Николаеве осложнение погодных условий наблюдалось еще с 18 февраля.

В КП МГС "Николаевэлектротранс" рассказали, что из-за ледяного дождя и снижения температуры воздуха происходило быстрое обледенение дорожного покрытия, тротуаров и контактной сети.

Образовывалась гололедица, что значительно затрудняет движение транспорта.

Сегодня утром стало известно, что непогода вызвала повреждения контактной сети, поэтому в ночное время две бригады энергослужбы КП "Николаевэлектротранс" работали над их устранением.

Уточняется, что за ночь было ликвидировано шесть обрывов в разных районах города.

Для очистки контактной сети было привлечено также 3 троллейбуса и 2 трамвая.

"Все необходимые работы выполнены, чтобы утром электротранспорт вовремя вышел на линию и обеспечил стабильные перевозки пассажиров. По состоянию на утро на маршрутах города работают 52 троллейбуса и 20 трамваев", - добавили в коммунальном предприятии.

Между тем согласно данным АО "Николаевоблэнерго", из-за непогоды - в частности порывистого ветра и обледенения - в области зафиксировали десятки аварийных заявок.

Уточняется, что без электроснабжения остаются около 200 населенных пунктов.

Гражданам рассказали также, что в некоторых районах проезд к местам аварий - затруднен, а иногда - временно отсутствует (что также влияет на скорость проведения восстановительных работ).

Аварийные отключения света - в отдельных громадах Николаевской области (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Херсон

Начальник Херсонской городской военной администрации (МВА) Ярослав Шанько сообщил, что работники КП "Парки Херсона" и "Городское дорожное управление" с утра работают над тем, чтобы минимизировать для горожан последствия непогоды.

Уточняется, что улицы посыпаны песком, от снега расчищаются тротуары и остановки общественного транспорта.

Кроме того, работники коммунального предприятия "Парки Херсона" распиливают и убирают деревья и ветки, которые упали ночью из-за порывов ветра и снегопада (работают на четырех локациях).

Кировоградская область

Глава Кировоградской областной государственной (военной) администрации Андрей Райкович сообщил, что из-за сложных погодных условий от электроснабжения на Кировоградщине отключены:

11 населенных пунктов - полностью;

2 населенных пункта - частично.

Вместе с тем он отметил, что энергетики приступают к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть людям свет.

Чиновник сообщил также, что на дорогах области по состоянию на утро 19 февраля работает 118 единиц спецтехники.

"Дорожники работают непрерывно, чтобы обеспечить проезд по основным автодорогам. Прошу всех быть осторожными на дорогах, по возможности воздержаться от дальних поездок", - подчеркнул он.

Публикация Райковича (скриншот: facebook.com/andriy.raykovich)

Тем временем глава Александрийской громады Сергей Кузьменко рассказал, что там выпало более 30 сантиметров снега.

"Ночью шел значительный снег, местами с дождем, метель. На дорогах гололедица", - поделился он.

Чиновник добавил, что учитывая такую ситуацию, утром движение коммунальных автобусов было приостановлено.

"Автобусы курсируют на маршрутах №15 на Победу", - уточнил Кузьменко.

В завершение он отметил, что коммунальные службы громады работают в усиленном режиме и попросил людей "быть осторожными на дорогах и, по возможности, воздержаться от поездок без крайней необходимости".

Публикация Кузьменко (скриншот: facebook.com/s.kuzmenko.official)

Черниговская область

В Черниговской области за ночь также выпало местами немало снега.

Так, о снежном апокалипсисе сообщили в Прилуках.

"Передвижение по городу сейчас лучше минимизировать или вообще избегать. Дороги и тротуары - сплошной каток: лед, присыпанный слоем снега, превращает весь город в ловушку для водителей и пешеходов", - поделились авторы Telegram-канала "Прилуки Оперативні".

Уточняется, что "ни одной улицы, где можно было бы комфортно проехать или пройти, по сути нет", ведь "люди скользят, авто буксуют, общественный транспорт движется с перебоями".

"Будьте осторожны. Если есть возможность - оставайтесь дома. Если уже выехали - снижайте скорость и держите дистанцию", - посоветовали водителям и пешеходам.

Фрагмент публикации Telegram-канала (скриншот: t.me/priluki)

Сообщается также, что "на значительном количестве улиц в Прилуках образовались пробки" (даже на центральном перекрестке - люди толкают машины).

Сумская область

Немало снега насыпало местами и в Сумской области.

Так, например, о существенных осадках сообщает Подлипненский старостинский округ (который включает села Подлипное, Калиновка и Лобковка) в Конотопском районе.

"Опять снегопад, еще сложнее чем несколько дней назад. Ситуация осложняется каждый час, техника работает без остановки, но объем работ сверхбольшой и не уменьшается", - сообщили гражданам.

Местных жителей попросили с пониманием относиться к сложившейся ситуации, а также воздержаться (по возможности) от поездок на частном транспорте - чтобы не создавать аварийных ситуаций на и без того сложных участках дорог.

"В первую очередь чистятся дороги, по которым курсирует общественный транспорт. Это необходимость для обеспечения жизнедеятельности громады. Ни один маршрут нашего округа не был остановлен", - говорится в публикации округа в Facebook.

Кроме того, людей призвали помогать друг другу и самим себе.

"Сегодня каждая пара рук, и каждая дополнительная лопата в них имеют значение, поэтому расчистите возле своих дворов, и помогите тем, кто не может по соседству. Община это не об ожиданиях, это об ответственности", - подчеркивается в посте.

Публикация о ситуации в громаде (скриншот: facebook.com/pso.konotop)

Ограничения на украинско-румынской границе

О временных ограничениях для некоторого транспорта на украинско-румынской границе сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Так, по информации пограничной полиции Румынии, в связи с осложнением погодных условий и значительными осадками временно приостановлено оформление грузовых автомобилей и транспортных средств для пассажирских перевозок в пункте пропуска "Исакча".

Уточняется, что он - смежный с украинским пунктом пропуска "Орловка".

Движение разрешено только для легковых автомобилей.

"Просим водителей и перевозчиков учесть указанную информацию при планировании маршрутов. О восстановлении пропускных операций будет сообщено дополнительно", - отметили в ГПСУ.

Публикация ГПСУ (скриншот: t.me/DPSUkr)

Что известно о ситуации на трассе "Одесса - Рени"

О ситуации на трассе "Одесса - Рени", движение по которой накануне частично ограничивали из-за осложнения погодных условий, также рассказали в пресс-службе ГПСУ.

"Международным перевозчикам: трасса "Одесса - Рени" открыта, очередей нет. Ограничения движения для автобусов, микроавтобусов и всех видов грузового транспорта по трассе "Одесса - Рени" сняты", - сообщили гражданам.

Уточняется, что (согласно информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области) с 07:00 19 февраля 2026 года снято ограничение и восстановлено движение для проезда грузовых автомобилей и пассажирского транспорта на автодороге M-15 "Одесса - Рени" (на город Бухарест), км 11+920 - км 308+000.

"Движение к и из пунктов пропуска "Паланка-Маяки-Удобное", "Староказачье", "Серпневое", "Малоярославец", "Лесное", "Рени", "Долинское", "Орловка", "Виноградовка", "Табаки", "Новые Трояны" для указанной категории транспортных средств восстановлено", - отметили в ГПСУ.

Публикация ГПСУ насчет ситуации на трассе (скриншот: t.me/DPSUkr)