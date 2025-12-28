Снег, штормовой ветер и гололедица: каким будет последнее воскресенье года в Украине

В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снежная и ветреная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, атмосферные фронты восточного циклона принесут снег и мокрый снег в большинстве регионов страны. Северо-западный ветер усилится до штормовых значений - порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха будет оставаться относительно высокой: днем - от -2 до +3 градусов, ночью ожидается подмерзание, что приведет к гололеду на дорогах.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер и температуру около нуля. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.

Погода на Новый год

По прогнозу Диденко, с 30 декабря начнется новый этап похолодания. Под Новый год морозы усилятся, однако в дальнейшем возможна очередная оттепель.