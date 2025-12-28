Снег, штормовой ветер и гололедица: каким будет последнее воскресенье года в Украине
В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снежная и ветреная погода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По ее словам, атмосферные фронты восточного циклона принесут снег и мокрый снег в большинстве регионов страны. Северо-западный ветер усилится до штормовых значений - порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха будет оставаться относительно высокой: днем - от -2 до +3 градусов, ночью ожидается подмерзание, что приведет к гололеду на дорогах.
Погода в Киеве
В Киеве в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер и температуру около нуля. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.
Погода на Новый год
По прогнозу Диденко, с 30 декабря начнется новый этап похолодания. Под Новый год морозы усилятся, однако в дальнейшем возможна очередная оттепель.
Напомним, 26 декабря снегопады охватили почти всю территорию Украины, из-за чего коммунальные службы работали в усиленном режиме. В соцсетях массово появлялись фото и видео заснеженных городов.
Синоптики также сообщили, какой будет погода на выходные и в ближайшие дни. По их прогнозам, ощутимая зимняя погода ожидается уже на Новый год.
Ранее РБК-Украина информировало о резком ухудшении погодных условий 26 декабря. В большинстве областей объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, метели и гололеда, что могло осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб, в частности в Киеве и области.
В столице из-за непогоды и мощных порывов ветра временно приспустили самый большой государственный флаг Украины на Печерских холмах, чтобы предотвратить повреждение полотнища.