ua en ru
Вс, 28 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Снег, штормовой ветер и гололедица: каким будет последнее воскресенье года в Украине

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 07:00
UA EN RU
Снег, штормовой ветер и гололедица: каким будет последнее воскресенье года в Украине Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 28 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине в воскресенье, 28 декабря, ожидается снежная и ветреная погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По ее словам, атмосферные фронты восточного циклона принесут снег и мокрый снег в большинстве регионов страны. Северо-западный ветер усилится до штормовых значений - порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха будет оставаться относительно высокой: днем - от -2 до +3 градусов, ночью ожидается подмерзание, что приведет к гололеду на дорогах.

Погода в Киеве

В Киеве в воскресенье прогнозируют снег и мокрый снег, сильный ветер и температуру около нуля. В дальнейшем в Украине будет преобладать влажная погода с периодическими осадками.

Погода на Новый год

По прогнозу Диденко, с 30 декабря начнется новый этап похолодания. Под Новый год морозы усилятся, однако в дальнейшем возможна очередная оттепель.

Напомним, 26 декабря снегопады охватили почти всю территорию Украины, из-за чего коммунальные службы работали в усиленном режиме. В соцсетях массово появлялись фото и видео заснеженных городов.

Синоптики также сообщили, какой будет погода на выходные и в ближайшие дни. По их прогнозам, ощутимая зимняя погода ожидается уже на Новый год.

Ранее РБК-Украина информировало о резком ухудшении погодных условий 26 декабря. В большинстве областей объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра, метели и гололеда, что могло осложнить движение транспорта и работу коммунальных и энергетических служб, в частности в Киеве и области.

В столице из-за непогоды и мощных порывов ветра временно приспустили самый большой государственный флаг Украины на Печерских холмах, чтобы предотвратить повреждение полотнища.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Наталка Диденко Новый год Штормовое предупреждение
Новости
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе
Аналитика
"Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Зеленского в Москве встретят тепло". Как россияне в плену оправдывают войну