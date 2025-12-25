Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят: названа причина

Самый большой государственный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", временно приспустят из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КО "Киевзеленстрой".

По прогнозу синоптиков, в четверг, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия соответствуют І уровню опасности (желтый).

В "Киевзеленстрое" объяснили, что решение приняли для сохранения полотнища от возможных повреждений. Флаг будет оставаться приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, флагшток с самым большим флагом Украины расположен на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров, вес конструкции - 32 тонны, а размер полотнища - 16 на 24 метра.