Главная » Жизнь » Общество

Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят: названа причина

Четверг 25 декабря 2025 21:15
UA EN RU
Самый большой флаг Украины в Киеве временно приспустят: названа причина Фото: В Киеве приспустят самый большой флаг Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Самый большой государственный флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне", временно приспустят из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КО "Киевзеленстрой".

По прогнозу синоптиков, в четверг, 26 декабря, в столице ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с. Такие погодные условия соответствуют І уровню опасности (желтый).

В "Киевзеленстрое" объяснили, что решение приняли для сохранения полотнища от возможных повреждений. Флаг будет оставаться приспущенным до улучшения погодных условий.

Напомним, флагшток с самым большим флагом Украины расположен на Печерских холмах. Его высота составляет почти 90 метров, вес конструкции - 32 тонны, а размер полотнища - 16 на 24 метра.

Ранее РБК-Украина писало о резком ухудшении погоды в Украине 26 декабря: синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15-20 м/с, метели и гололедице на дорогах в большинстве областей. Из-за непогоды объявлен желтый уровень опасности, возможны осложнения движения транспорта и работы коммунальных и энергетических служб, а власти призывают граждан быть осторожными.

Также мы рассказывали о климатических особенностях января в Украине и предварительный прогноз на январь 2026 года. Синоптики Укргидрометцентра рассказали о средних, минимальных и максимальных температурах воздуха, типичном количестве осадков во второй месяц зимы, а также предупредили, что в январе 2026 года температура может быть ниже нормы, а осадки - в пределах обычных показателей.

Киев Погода
Новости
