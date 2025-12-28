ua en ru
Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Украина, Воскресенье 28 декабря 2025 18:30
UA EN RU
Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты) Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды на неделю (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине конец декабря и начало января принесут снегопады почти по всей стране и сильные морозы, особенно на северо-востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В понедельник, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будет преобладать снежная погода. Однако на западе ожидается облачность

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до -4 градусов;
  • в восточных областях - от -2 до -4 градусов;
  • в центральных областях - от +1 до -4 градусов;
  • в южных областях - от +3 до -4 градусов;
  • в западных областях - от - до -4 градусов.

Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Во вторник, 30 декабря, будет снежить уже по всей территории Украины. Теплее всего будет в южных регионах.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до -4 градусов;
  • в восточных областях - от -2 до -5 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до -4 градусов;
  • в южных областях - от +2 до -5 градусов;
  • в западных областях - от -2 до -4 градусов.

Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В среду, 31 декабря, снегопады прогнозируются в западных, центральных, северных и восточных областях. А вот на юге будет солнечно. В то же время, почти по всей территории страны прогнозируется значительное похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -3 до -9 градусов;
  • в восточных областях - от -4 до -9 градусов;
  • в центральных областях - от -3 до -7 градусов;
  • в южных областях - от +1 до -6 градусов;
  • в западных областях - от -3 до -7 градусов.

Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Новый год в Украине начнется снегопадами во всех регионах. В четверг, 1 января, по картам синоптиков возможно еще большее похолодание.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -2 до -13 градусов;
  • в восточных областях - от -6 до -16 градусов;
  • в центральных областях - от -3 до -11 градусов;
  • в южных областях - от -1 до -9 градусов;
  • в западных областях - от -1 до -14 градусов.

Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

В пятницу, 2 января, в большинстве областей прогнозируются снегопады, местами мокрый мокрый снег с дождем. Наибольшие морозы ожидаются на северо-востоке.

Столбики термометров днем покажут:

  • в северных областях - от -1 до -13 градусов;
  • в восточных областях - от -4 до -15 градусов;
  • в центральных областях - от 0 до -11 градусов;
  • в южных областях - от +1 до -9 градусов;
  • в западных областях - от +2 до -14 градусов.

Новый год со снегом и морозами: подробный прогноз погоды в Украине на неделю (карты)

Напомним, 26 декабря почти всю территорию Украины засыпало снегом, поэтому коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Соцсети заполонили фото и видео городов, покрытых белым снежным покровом.

В то же время синоптики обнародовали прогноз на выходные и ближайшие дни, отметив, что настоящие зимние морозы стоит ожидать уже на Новый год.

