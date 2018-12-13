Снігопади в Україні знеструмили 170 населених пунктів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Населені пункти знеструмлено в шести областях

Станом на ранок 13 грудня через снігопади в Україні знеструмлено 170 населених пунктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що через снігопади і сильні пориви вітру знеструмлено 170 населених пунктів у шести областях. Зокрема, в Чернігівській - 85, Київській - 40, Сумській - 30, Херсонській - 9, Кіровоградській - 4 і Миколаївській - 2.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго. Рух транспорту на автодорогах забезпечено. Для забезпечення проїзду на дорогах від "Укравтодору" залучено 1 742 тис. чол. та 1 тис. 169 од. техніки", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про сніг та ожеледицю в Україні. Сьогодні у західних, вночі і в більшості північних та центральних областях - помірний сніг. Разом з тим, на Приазов'ї та на крайньому сході України вдень істотних опадів не очікується.

Зазначимо, через снігопад киян просять утриматися від поїздок на своїх авто, щоб не провокувати затори.