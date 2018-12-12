Киян просять не користуватися власними машинами через снігопад

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві завтра очікується сніг, на дорогах ожеледиця

У Києві завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця, киян просять не користуватися власними авто. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, уночі та вдень 13 грудня у Києві очікується сніг та ожеледиця на дорога, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме від 0 до -2 градусів морозу.

"Міська влада закликає водіїв не користуватися приватними автомобілями 12 та 13 грудня у зв’язку зі снігопадом та хуртовиною, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки та не спричиняти заторів на автошляхах столиці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні завтра, 13 грудня 2018 року, очікується сніг та ожеледиця на дорогах.

Також повідомлялося, що у Києві через снігопад заборонять в’їзд великовантажного та великогабаритного транспорту з 16:00 12 грудня. За даними синоптиків, снігопади у Києві очікуються до 14 грудня. Загалом, у Києві очікується до 20 см снігу.