РНБО ввів санкції проти 9 українців зі списку США. Коломойського серед них немає

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США. Щодо інших фігурантів таке рішення буде прийнято в разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві .

"Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо 9 осіб. по іншім особам працюємо", - сказав Данілов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така необхідність, то санкції щодо інших фігурантів зі списку Мінфіну США будуть введені.

В ході брифінгу журналісти запитали Данілова, чи є в списку Ігор Коломойський і Олександр Дубинський. Секретар РНБО відповів, що ні.