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РНБО ввів санкції проти 9 українців зі списку США. Коломойського серед них немає

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Києва, П'ятниця 16 липня 2021 18:44
РНБО ввів санкції проти 9 українців зі списку США. Коломойського серед них немає Фото: Олексій Данилов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України ввела санкції проти 9 осіб зі списків Мінфіну США. Щодо інших фігурантів таке рішення буде прийнято в разі необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова на брифінгу в Києві.

"Попереднє рішення стосувалося 100 осіб, Залишилося 26. Сьогодні ми прийняли рішення щодо 9 осіб. по іншім особам працюємо", - сказав Данілов.

За його словами, на наступних засіданнях РНБО, якщо виникне така необхідність, то санкції щодо інших фігурантів зі списку Мінфіну США будуть введені.

В ході брифінгу журналісти запитали Данілова, чи є в списку Ігор Коломойський і Олександр Дубинський. Секретар РНБО відповів, що ні.

Нагадаємо, на засіданні 6 липня РНБО ввів санкції проти 100 українців зі списку Мінфіну США.

Як зазначив Данілов на брифінгу, залишилося ще 27 осіб.

Відзначимо, в кінці червня Данілов говорив, що РНБО збереться на засідання, щоб розглянути питання українців, які перебувають під санкціями США.

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