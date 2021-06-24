Данілов анонсував засідання РНБО щодо санкцій проти українців зі списку США

На засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України винесуть питання введення санкцій проти українців, які є фігурантами санкційних списків США . Рішення не буде пакетним, кожен випадок мають намір розглядати окремо.

"У нас 110 громадян, які перебувають під санкціями США, пов'язаними з нашою територіальною цілісністю. Це наші партнери ввели санкції проти тих, хто брав активну участь безпосередньо в 2014 році на території Криму", - зазначив Данілов.

За його словами, є 9 громадян України, які потрапили під санкції США за втручання у вибори.

"Є люди, які потрапили під санкції за кіберзлочини ... і за "законом Магнітського". По кожній окремій людині буде прийматися окреме рішення. І через певний проміжок часу буде засідання РНБО, і в разі потреби буде прийнято відповідне рішення щодо цих людей про санкції зі боку України. Хто це буде - ми прізвища не називаємо", - підкреслив Данілов.

Він також зазначив, що в процесі роботи виявили недоліки в роботі Міграційної служби, оскільки українські паспорти можуть отримувати люди, які "не зовсім мають право їх отримувати".

"Таких людей дуже багато. Сьогодні на засіданні були наведені конкретні ПІБ тих людей, які знаходяться на території інших країн і займають там посади, але, на превеликий жаль, отримали паспорти нашої країни", - сказав секретар РНБО.

Він додав, що загалом у списку 134 українця, причому в переліку є ті, проти кого вже й Україна ввела свої санкції.