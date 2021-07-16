СНБО ввел санкции против 9 украинцев из списка США. Коломойского среди них нет
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против 9 человек из списков Минфина США. В отношении остальных фигурантов такое решение будет принято в случае необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова на брифинге в Киеве.
"Предварительное решение касалось 100 человек, осталось 26. Сегодня мы приняли решение в отношении 9 лиц. По остальным лицам работаем", - сказал Данилов.
По его словам, на следующих заседания СНБО, если возникнет такая необходимость, то санкции в отношении остальных фигурантов из списка Минфина США будут введены.
В ходе брифинга журналисты спросили Данилова, есть ли в списке Игорь Коломойский и Александр Дубинский. Секретарь СНБО ответил, что нет.
Напомним, на заседании 6 июля СНБО ввел санкции против 100 украинцев из списка Минфина США.
Как отметил Данилов на брифинге, осталось еще 27 человек.
Отметим, в конце июня Данилов говорил, что СНБО соберется на заседание, чтобы рассмотреть вопрос украинцев, находящихся под санкциями США.