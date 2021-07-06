ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії

Новость на русском →
Вівторок 06 липня 2021 22:20
Пентагон не побачив перешкод навчанням Sea Breeze з боку Росії Фото: прес-секретар Міністерства оборони США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Прес-секретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, що дії Російської Федерації на Чорному морі ніяк не ускладнюють проведення навчань НАТО Sea Breeze-2021.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міністерства оборони США.

"Ми сфокусовані на навчаннях Sea Breeze-2021, і вони проходять цілком добре. Активна фаза маневрів триває. Я не чув про будь-які труднощі при проведенні навчань Sea Breeze 2021 через дії Росії",-сказав він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні почалася активна фаза військових навчань Sea Breeze.

Крім того, українські військові не виключають, що Росія може здійснити провокації під час навчань Sea Breeze, але вони готові до цього.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Російська Федерація Sea Breeze
NEWS
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
Парламентська асамблея ОБСЄ схвалила термінову резолюцію щодо військ РФ біля України
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні