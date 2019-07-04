РНБО створить центр із впровадження реформ ОПК

Фото: секретар РНБО Олександр Данилюк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Центр функціонуватиме як робочий орган РНБО

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) України створить Координаційний центр з впровадження реформ оборонно-промислового комплексу. Про це заявив секретар РНБО Олександр Данилюк під час міжвідомчої наради, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив Данилюк, робочий орган РНБО і має здійснити швидкий та всебічний аналіз нинішньої ситуації, обрати оптимальну модель реформування сфери ОПК, зокрема, в частині повного виключення ймовірності вчинення корупційних дій та участі політиків в цій сфері.

За даними прес-служби, у нараді взяли участь заступник міністра економічного розвитку та торгівлі України, голова Державної аудиторської служби України, представники наглядової ради та керівництва ДК "Укроборонпром" та експерти апарату РНБО України.

Учасники ухвалили рішення про розробку програми реформування системи управління концерном "Укроборонпром" та впровадження законодавчих ініціатив у сфері ОПК, створення діючого механізму громадського контролю. Планується, що засідання групи будуть відбуватися на регулярній основі.

Нагадаємо, 27 червня президент України Володимир Зеленський провів нараду Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації в оборонно-промисловому комплексі. На засіданні Зеленський заявив, що має бути реакція правоохоронних органів стосовно "розкрадання бюджетних коштів у оборонно-промисловому комплексі". Зокрема Зеленський заявив, що ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 червня Державне бюро розслідувань провело обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України.