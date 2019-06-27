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Зеленський на РНБО зажадав відповідальності для учасників схем в ОПК

Новини » Політика    27.06.2019 - 15:37
Зеленський на РНБО зажадав відповідальності для учасників схем в ОПК
Фото: Володимир Зеленський, РНБО (www.president.gov.ua)

Нарада у РНБО відбулася після обшуків ДБР у Міноборони

Президент України Володимир Зеленський провів нараду Ради національної безпеки і оборони щодо ситуації в оборонно-промисловому комплексі. Про це повідомляє президентська прес-служба.

На засіданні Зеленський заявив, що має бути реакція правоохоронних органів стосовно "розкрадання бюджетних коштів у оборонно-промисловому комплексі". Зокрема Зеленський заявив, що ті, хто крав у армії, мають бути покарані.

"Ці люди мають понести відповідальність, а ми не повинні у жодному разі допустити повторення цієї ганьби перед нашою армією", - сказав він.

Президент вважає, що сфера оборонних закупівель не реформована і найменш прозора серед усіх.

"Політики освоювали гроші на підприємствах, якими вони особисто володіли. Покривали зловживання, стримували правоохоронні органи у розслідуванні таких порушень. Це замкнене коло, яке ми повинні розірвати", - сказав президент.

У нараді під головуванням президента взяли участь генеральний прокурор України Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр фінансів Оксана Маркарова, начальник Генштабу - головнокомандувач ЗС України Руслан Хомчак, т. в. о. голови Служби безпеки України Іван Баканов та інші представники силових відомств.

Зеленський доручив учасникам наради впродовж семи днів надати секретареві РНБО Олександру Данилюку пропозиції за результатами сьогоднішнього засідання.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 червня Державне бюро розслідувань провело обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України.

Директор ДБР Роман Труба розповів, що обшуки у чиновників Міноборони проводилися у рамках справи закупівлю за завищеними цінами речей для Збройних сил України. За словами Труби, попередня сума збитків, які було завдано міністерству внаслідок завищення цін, становить близько 100 мільйонів гривень.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОМинистерство обороны РФ
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