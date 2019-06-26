ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони

Новини » Політика    26.06.2019 - 13:48
ДБР провело масові обшуки у чиновників Міноборони
Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

У зв'язку з цим відбудеться брифінг директора ДБР

Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

У зв'язку з цим директор ДБР Роман Труба і директор Київського територіального управління ДБР Руслан Марчук проведуть сьогодні брифінг в 16:00. Як йдеться в заяві ДБР, саме Марчук здійснює досудове розслідування у цьому провадженні.

Раніше ЗМІ писали про обшуки у колишнього позаштатного радника екс-президента України Петра Порошенка, кандидата в народні депутати від партії "Європейська солідарність" Юрія Бірюкова. Однак, не повідомлялося, який саме правоохоронний орган проводив обшуки.

До цього слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшуки в Міністерстві охорони здоров'я України за фактом можливого привласнення державних коштів службовцями міністерства.

Нагадаємо, співробітники поліції і Генеральної прокуратури проводили обшуки в департаменті комунальної власності мерії Одеси, а до цього правоохоронці провели обшуки у Львівській мерії.

ДБР проводить обшуки у МОЗ У Одеській обл. на отриманні хабаря затримали главу відділу Держпраці
Новини України Министерство обороны РФобшукДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся