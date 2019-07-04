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СНБО создаст центр по реформированию ОПК

Новости » Политика    04.07.2019 - 10:20
СНБО создаст центр по реформированию ОПК
Фото: секретарь СНБО Александр Данилюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центр будет функционировать как рабочий орган СНБО

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины создаст Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Данилюк во время межведомственного совещания, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил Данилюк, рабочий орган СНБО и должен провести быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения возможности коррупционных действий и участия политиков в этой сфере.

По данным пресс-службы, в совещании приняли участие заместитель министра экономического развития и торговли Украины, глва Государственной аудиторской службы Украины, представители наблюдательного совета и руководства ГК "Укроборонпром" и эксперты аппарата СНБО Украины.

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления концерном "Укроборонпром" и внедрения законодательных инициатив в сфере ОПК, создания действующего механизма общественного контроля. Планируется, что заседания группы будут проходить на регулярной основе.

Напомним, 27 июня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание Совета национальной безопасности и обороны о ситуации в оборонно-промышленном комплексе. На заседании Зеленский заявил, что должна быть реакция правоохранительных органов на  "хищения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе". В частности, Зеленский заявил, что те, кто воровал у армии, должны быть наказаны.

Как сообщало РБК-Украина, 26 июня Государственное бюро расследований провело обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины. Директор ГБР Роман Труба рассказал, что обыски у чиновников Минобороны проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для Вооруженных сил Украины.

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