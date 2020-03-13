РНБО просить українців відмовитися від поїздок за кордон

Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

При цьому українці без перешкод зможуть повернутися до країни

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) через пандемію коронавірусу просить українців відмовитися від поїздок за кордон. Про це на брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, влада просить українців відкласти поїздки до інших держав.

"Те, що стосується громадян України. У нас є велике прохання, щоб по можливості обмежити закордонні поїздки, туристичні поїздки з виїздом за кордон", - заявив Данилов.

Він уточнив, що у відношенні громадян України не буде обмежень на в'їзд до країни.

"Всі громадяни, які перебувають за кордоном, зможуть повернутися до України. Але (ті, хто повернеться, - ред.) з країн, в яких сьогодні вирує короновірус, будуть проходити процедури спостереження", - додав Данілов.

Нагадаємо, Данілов також заявив, що Україна через дві доби закриє свої кордони для іноземців.

Також сьогодні стало відомо, що в'їзд на підконтрольну територію заборонять для жителів окупованого Донбасу, оскільки в цих районах нібито зафіксовано спалах коронавірусу.

