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СНБО просит украинцев отказаться от поездок за границу

Новости » Политика     13.03.2020 - 15:14
СНБО просит украинцев отказаться от поездок за границу
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

При этом украинцы без препятствий смогут вернуться в страну

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) из-за пандемии коронавируса просит украинцев отказаться от поездок за границу. Об этом на брифинге заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, власти просят украинцев отложить поездки за рубеж.

"То, что касается граждан Украины. У нас есть большая просьба, чтобы по возможности ограничить заграничные поездки, туристические поездки с выездом за границу", - заявил Данилов.

Он уточнил, что в отношении граждан Украины не будет ограничений на въезд в страну.

"Все граждане, которые находятся за границей, смогут вернуться в Украину. Но (те, кто вернется, - ред.) из стран, в которых сегодня бурлит короновирус, будут проходить процедуры наблюдения", - добавил Данилов.

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