Для допомоги мирним жителям Донбасу спрямують понад 1 млрд євро

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Кошти спрямують уряд Німеччини та ADRA

Наступного року уряд Німеччини надасть 850 млн євро на гуманітарні проекти міжнародної благодійної організації ADRA в Україні для допомоги цивільним жителям Донбасу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Німеччини в Україні.

Крім того, ADRA внесе додаткові 200 тис. євро з власних коштів. З 2016 по 2019 рр. робота ADRA вже була профінансована з Німеччини на 4,6 млн євро.

Зазначається, що допомогою зможуть скористатися люди на Сході України, які особливо постраждали від тривалого конфлікту.

"Кошти підуть на користь переважно літнім людям, інвалідам, одиноким матерям/батькам, багатодітним сім‘ям, а серед них і внутрішнім переселенцям. ADRA покращить гуманітарний захист, психосоціальне здоров'я жертв конфлікту з посттравматичним синдромом, серед яких є багато дітей, а також доступ до базових послуг, особливо медичних та соціальних служб, та забезпечення питною водою. ADRA пропонуватиме нужденним також соціальні транспортні послуги", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Для найнеобхіднішої допомоги ООН хоче зібрати 162 млн доларів.

Нагадаємо, минулого тижня від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги.