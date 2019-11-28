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Зеленський не піде на поступки Путіну на нормандській зустрічі, - Данилов

Новини » Політика     28.11.2019 - 11:34
Зеленський не піде на поступки Путіну на нормандській зустрічі, - Данилов
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Секретар РНБО прокоментував можливість прямих переговорів з ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський на саміті "нормандської четвірки" в Парижі не піде на поступки президенту Росії Володимиру Путіну. Про це журналістам заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, передає кореспондент РБК-Україна.

На його думку, на саміті російська сторона буде робити все можливе, щоб Україна пішла на прямі відносини з окупованим Донбасом.

"Потрібно розуміти з ким, і чи можуть вони відповідати за свої слова, чи є у них такі повноваження. Ситуація досить складна, нам потрібна нормандська зустріч... Я впевнений, що від президента Зеленського жодного кроку на якісь поступки, які будуть не на користь нашій державі, ми там не побачимо", - зазначив Данилов.

Він також уточнив, що українська сторона буде діяти у відповідності з національними інтересами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна виконала домовленості "нормандської четвірки" від 2016 року. Мова йде про розведення сил і засобів на певних ділянках, відновлення мосту в Станиці Луганській та водопостачання окупованої частини Луганської області.

Вчора також стало відомо, що у Путіна допускають окрему зустріч із Зеленським на нормандському саміті.

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