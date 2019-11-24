Покращення відносин з Росією залежить від виконання мінських угод, - Держдеп США

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Росія також повинна перестати втручатися в демократичні процеси США

Покращення відносин між Сполученими Штатами та Російською Федерацією залежить від виконання Москвою мінських домовленостей. Про це повідомили у прес-службі Державного департаменту США, передає РБК-Україна.

Як повідомили в Держдепі, ймовірний новий посол США в Росії Джон Салліван під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявив, що покращення відносин між державами залежить від виконання Кремлем мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Він додав, що Москва повинна припинити спроби втручання в демократичні процеси США. Крім того, дипломати обговорили регіональні та двосторонні питання, включно з проблемами міжнародної безпеки, зокрема обстановку в КНДР та Сирії, а також співробітництво в боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, раніше у російському МЗС заявили, що мінські домовленості є шансом України для реінтеграції Донбасу. У російському відомстві зазначили, що мінські угоди допоможуть Україні "повернутися на рівень справжньої державності".

До цього колишій спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер звинувачував Російську Федерацію у невиконанні мінських домовленостей впродовж 4 років. Волкер нагадав, що Росія порушила мінські домовленості через тиждень після їх підписання.