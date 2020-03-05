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В РНБО обговорили питання реінтеграції Донбасу і створення закону про тероборону

Новини » Політика     05.03.2020 - 19:35
В РНБО обговорили питання реінтеграції Донбасу і створення закону про тероборону
Фото: нарада в РНБО з новопризначеними міністрами (facebook.com/rnbou)

Секретар РНБО і новопризначені міністри обговорили ключові завдання України в сфері оборони

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов зустрівся з трьома новопризначеними міністрами оборонного та гуманітарного блоків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Зокрема, на зустрічі були присутні віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран та міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб.

"Секретар РНБО України привітав новопризначених очільників оборонного та гуманітарного блоків. О. Данілов наголосив на першочерговості виконання поставлених президентом України Володимиром Зеленським завдань щодо посилення координації і взаємодії у вирішенні першочергових завдань", - йдеться у повідомленні.

У нараді також взяли участь начальник Генерального штабу ЗСУ Руслан Хомчак і два заступники секретаря РНБО - Михайло Коваль та Сергій Демедюк.

Під час наради обговорювалися питання реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу, створення закону про територіальну оборону, забезпечення військових на передовій сучасними видами озброєння та техніки, виконання державного оборонного бюджету. За словами секретаря РНБО, наразі це ключові завдання, які мають бути виконані.

Як відомо, в новому уряді Дениса Шмигаля за реінтеграцію Донбасу буде відповідати Олексій Резніков. 4 березня Верховна рада затвердила його кандидатуру на пост віце-прем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Також РБК-Україна повідомляло, що РНБО разом з Міністерством у справах ветеранів розробляють нову концепцію територіальної оборони України. Зокрема, планується створення окремого виду військ, основою якого стануть ветерани.

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