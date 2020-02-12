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РНБО та Мінветеранів розробляють нову концепцію тероборони України

Новини » Політика     12.02.2020 - 17:30
РНБО та Мінветеранів розробляють нову концепцію тероборони України
Фото: глава Мінветеранів Оксана Гаврилюк (facebook.com)

Зокрема, планується створення окремого виду військ

Рада національної безпеки та оборони спільно з Міністерством у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб розробляють нову концепцію територіальної оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, у ході засідання комітету парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Мінветеранів презентувало Стратегію реінтеграції ветеранів до мирного життя.

"Представники Мінветеранів також повідомили про розробку спільно з РНБО якісно нової концепції територіальної оборони України. Зокрема, планується створення окремого виду військ, і ветерани будуть складати кістяк підрозділів та відповідати за військово-патріотичне виховання молоді", - сказано у повідомленні.

Крім того, передбачається максимально залучити ветеранів до сприяння органам правопорядку в захисті громадського порядку та державного кордону шляхом використання громадських формувань.

Нагадаємо, у кінці грудня перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль анонсував зміни в територіальній обороні, які дозволять залучити всі верстви населення.

Як писало РБК-Україна раніше, у кінці жовтня міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що в оборонному відомстві зараз йде процес розробки нової концепції територіальної оборони.

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