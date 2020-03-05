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В СНБО обсудили вопросы реинтеграции Донбасса и создания закона о терробороне

Новости » Политика     05.03.2020 - 19:35
В СНБО обсудили вопросы реинтеграции Донбасса и создания закона о терробороне
Фото: совещание в СНБО с новоназначенными министрами (facebook.com/rnbou)

Секретарь СНБО и новоназначенные министры обсудили ключевые задачи в сфере обороны

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов встретился с тремя новоназначенными министрами оборонного и гуманитарного блоков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СНБО.

В частности, на встрече присутствовали вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб.

"Секретарь СНБО Украины поздравил новоназначенных руководителей оборонного и гуманитарного блоков. А. Данилов подчеркнул первоочередность выполнения поставленных президентом Украины Владимиром Зеленским задач по усилению координации и взаимодействия в решении первоочередных задач", - говорится в сообщении.

В совещании также приняли участие начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак и два заместителя секретаря СНБО Михаил Коваль и Сергей Демедюк.

Во время совещания обсуждались вопросы реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, создание закона о территориальной обороне, обеспечение военных на передовой современными видами вооружения и техники, выполнение государственного оборонного бюджета. По словам секретаря СНБО, сейчас это ключевые задачи, которые должны быть выполнены.

Как известно, в новом правительстве Дениса Шмыгаля за реинтеграцию Донбасса будет отвечать Алексей Резников. 4 марта Верховная рада утвердила его кандидатуру на пост вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Также РБК-Украина сообщало, что СНБО совместно с Министерством по делам ветеранов разрабатывают новую концепцию территориальной обороны Украины. В частности, планируется создание отдельного вида войск, основой которого станут ветераны.

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