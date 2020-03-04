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Кандидат на пост міністра щодо окупованих територій може стати й віце-прем'єром

Новини » Політика     04.03.2020 - 18:02
Кандидат на пост міністра щодо окупованих територій може стати й віце-прем'єром
Фото: Олексій Резніков (РБК-Україна)

Резніков може стати віце-прем'єром у Кабміні Шмигаля

Кандидат на посаду міністра з питань окупованих територій у новому Кабміні Олексій Резніков може стати ще й віце-прем'єром. Це випливає з поданої декларації кандидата на сайті НАЗК.

Зокрема, сьогодні Резніков подав декларацію кандидата на посаду міністра з питань окупованих територій. Однак через деякий час в реєстрі з'явилася виправлена декларація кандидата на пост віце-прем'єра і міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, кандидатуру Рєзнікова на пост міністра з питань окупованих територій називав на початку лютого ще попередній прем'єр Олексій Гончарук. Він також планував внести його кандидатуру до Верховної ради України.

Відзначимо, на сьогодні Резніков курирує політичні питання в тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі. На цю посаду він був призначений у вересні 2019 року.

До цього працював у Київській міській державній адміністрації, був заступником Віталія Кличка. Також відомо, що він відповідав за організацію і проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у 2017 році та проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

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