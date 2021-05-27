Санкції ЄС проти Лукашенка можуть вдарити по експорту калію і транзиту газу

Європейський союз в рамках нового пакету санкцій проти влади Білорусі може накласти заборону на експорт калію та транзит газу. Такі дії ЄС планує запровадити у відповідь на примусову посадку літака Ryanair в Мінську.

Про це агентству AFP заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Джозеп Боррель.

"ЄС може націлитись на ключовий експорт з Білорусі, включаючи калійні добрива та газ, який транзитує країна, у відповідь на вимушену посадку літака Ryanair", - пише агентство з посиланням на слова Борреля.

Він вважає, що санкції мають бути такими, аби їх відчув Лукашенко.

"Ми дійсно повинні вжити заходів, які відчує Лукашенко", - сказав Боррель, зазначивши, що "викрадення літака для затримки пасажира... вимагає рішучої реакції".