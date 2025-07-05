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"Снайперская работа": в Сухопутных войсках показали, как сбили "Шахед" над Киевом

Суббота 05 июля 2025 17:06
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"Снайперская работа": в Сухопутных войсках показали, как сбили "Шахед" над Киевом Фото: для сбития понадобилось всего три очереди выстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 4 массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Сейчас появилось видео, как сбили один из "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

В частности, для поражения беспилотника понадобилось всего три очереди выстрелов. В общем, расчет наводчика сбил две вражеские цели.

"Снайперская работа наводчика ЗУ-23-2 Отдельной президентской бригады. Ему понадобилось всего три очереди, чтобы поразить вражеский дрон Shahed над Киевом. В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели", - говорится в сообщении.

Обстрел Украины и Киева 4 июля

Напомним, что в ночь на 4 июля россияне выпустили по Украине рекордное количество дронов. Всего было 550 беспилотников, из которых более 330 - именно ударных "Шахедов".

Главной целью врага той ночью был Киев. Фактически все воздушные цели врага летели в направлении столицы. Как следствие, более 20 локаций в городе были с повреждениями, а также были пострадавшие.

Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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