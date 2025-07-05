"Снайперская работа": в Сухопутных войсках показали, как сбили "Шахед" над Киевом

Фото: для сбития понадобилось всего три очереди выстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россияне в ночь на 4 массированно атаковали Киев дронами и ракетами. Сейчас появилось видео, как сбили один из "Шахедов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сухопутных войск ВСУ.

В частности, для поражения беспилотника понадобилось всего три очереди выстрелов. В общем, расчет наводчика сбил две вражеские цели. "Снайперская работа наводчика ЗУ-23-2 Отдельной президентской бригады. Ему понадобилось всего три очереди, чтобы поразить вражеский дрон Shahed над Киевом. В ночь на 4 июля расчет наводчика сбил две цели", - говорится в сообщении.