Россия атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы

Россия в ночь на 4 июля выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Речь идет о 330 ударных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА - 550 воздушных целей в целом. Более 330 - именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - заявил Игнат.

Он отметил, что этой ночью главной целью врага был Киев. По словам Игната, почти все воздушные цели врага летели в направлении столицы Украины.

"Сегодня баллистические ракеты, которые пришли, - это "Искандер-М" или KN-23, а также "Кинжал", к сожалению, не были перехвачены. Я хочу напомнить, что за июнь удалось перехватить из 17 восемь "Кинжалов", более 150 крылатых ракет и десятки баллистических ракет "Искандер-М" противовоздушной обороной", - добавил Игнат.