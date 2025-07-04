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Россия атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы

Киев, Пятница 04 июля 2025 09:54
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Россия атаковала Украину рекордным количеством "Шахедов", - Воздушные силы Фото: начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 4 июля выпустила по Украине рекордное количество "Шахедов". Речь идет о 330 ударных дронах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Опять антирекорд для нас. Противник атакует большим количеством БПЛА - 550 воздушных целей в целом. Более 330 - именно ударных "Шахедов". Это наибольшее количество, которое враг применял за одну атаку", - заявил Игнат.

Он отметил, что этой ночью главной целью врага был Киев. По словам Игната, почти все воздушные цели врага летели в направлении столицы Украины.

"Сегодня баллистические ракеты, которые пришли, - это "Искандер-М" или KN-23, а также "Кинжал", к сожалению, не были перехвачены. Я хочу напомнить, что за июнь удалось перехватить из 17 восемь "Кинжалов", более 150 крылатых ракет и десятки баллистических ракет "Искандер-М" противовоздушной обороной", - добавил Игнат.

Удар по Украине 4 июля

Как сообщили ранее Воздушные силы ВСУ, РФ выпустила по Украине ночью 539 дронов и 11 ракет, а именно:

  • 1 аэробаллистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";
  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • 4 крылатые ракеты "Искандер-К".

Силы ПВО обезвредили 268 дронов и две крылатые ракеты "Искандер-К".

Зафиксировано попадание в 8 локациях (9 ракет и 63 БпЛА), а также падение сбитых (обломки) в 33 локациях.

Основное направление удара - Киев. В нескольких районах столицы зафиксировали последствия атаки, повреждены дома, железная дорога и другие здания. Больше об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, после российского удара в Киеве ухудшилось качество воздуха, уровень загрязнения - высокий.

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