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Ночной обстрел Киева: в городе более 20 локаций с повреждениями, десятки раненых

Пятница 04 июля 2025 10:48
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Ночной обстрел Киева: в городе более 20 локаций с повреждениями, десятки раненых Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы, сегодня, 4 июля, прибегли к одному из самых массированных обстрелов Киева. Зафиксировано более 20 локаций с повреждениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимура Ткаченко.

По словам Ткаченко, в результате обстрела пострадали более 20 человек, среди которых 10-летняя девочка. Также есть информация о 14 госпитализированных. Данные о раненых уточняются.

Соломенский район

Соломенский район пострадал больше всего. На Отрадном - повреждены жилые дома и магазины. На других локациях также повреждены частный дом, школы, кафе, гаражный кооператив, СТО. В частности спасатели борются с огнем в зоне нежилой застройки.

"В районе повреждено более 30 многоквартирных домов, 5 учебных заведений, много частных домов. Развернуты штабы - Отрадный, 36В (школа №22) и по улице Новополевой, 106Б (гимназия №13)", - рассказал Ткаченко.

Святошинский район

Последствия и повреждения по меньшей мере на шести локациях. Пострадали более 10 многоквартирных жилых домов, но больше всего - на Леся Курбаса.

Спасатели потушили возгорание автомобилей. На одной из локаций повреждены второй и третий этажи 14-этажного жилого дома.

Днепровский район

Повреждения в нескольких локациях. В частности обнаружены части дронов рядом с лицеем.

Дарницкий район

Обломки дронов обнаружили на открытой территории. Обошлось без масштабных разрушений.

Фото: последствия обстрела Киева (t.me/dsns_telegram)

Шевченковский район

Повреждены два жилых дома, но обошлось без пострадавших, поскольку здания не заселены. В частности возник пожар на открытой территории рядом со школой.

Голосеевский район

Обломки средств воздушного нападения обнаружены в нескольких местах. В частности повреждения получили автомобили скорой помощи.

"Повсюду работают спасатели, наши службы, полиция. Россияне - нелюди. Но они проигрывают. Сделаем все для этого. Потому что зло никогда не побеждает. Никогда", - добавил глава КГВА.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля россияне запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, среди которых были:

  • 539 дронов;
  • одна аэробаллистическая ракета Х-47 М2 "Кинжал";
  • шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;
  • четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Киев был основным направлением удара. Подробнее об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

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