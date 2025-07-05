ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Снайперська робота": у Сухопутних військах показали, як збили "Шахед" над Києвом

Субота 05 липня 2025 17:06
UA EN RU
"Снайперська робота": у Сухопутних військах показали, як збили "Шахед" над Києвом Фото: для збиття знадобилося всього три черги пострілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 4 масовано атакували Київ дронами та ракетами. Наразі з'явилось відео, як збили один із "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, для ураження безпілотника знадобилося лише три черги пострілів. Загалом, розрахунок навідника збив дві ворожі цілі.

"Снайперська робота навідника ЗУ-23-2 Окремої президентської бригади. Йому знадобилося лише три черги, щоб уразити ворожий дрон Shahed над Києвом. У ніч на 4 липня розрахунок навідника збив дві цілі", - йдеться у повідомленні.

Обстріл України та Києва 4 липня

Нагадаємо, що в ніч на 4 липня росіяни випустили по Україні рекордну кількість дронів. Всього було 550 безпілотників, з яких понад 330 - саме ударних "Шахедів".

Головною ціллю ворога тієї ночі був Київ. Фактично всі повітряні цілі ворога летіли у напрямку столиці. Як наслідок, понад 20 локацій у місті були з пошкодженнями, а також були постраждалі.

Детальніше про наслідки атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників