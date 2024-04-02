Снайперы ССО ликвидировали часть группы оккупантов в Херсонской области (видео)

Украинские снайперы обнаружили и "отработали" по группе россиян на оккупированной части Херсонской области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили перемещение вражеских военнослужащих", - говорится в сообщении. Военные указали, что по целям был оперативно открыт огонь. В результате меткой работы уничтожены трое оккупантов. Операторы ССО сказали, что ведут наблюдение в своем районе ответственности и днем, и ночью. Снайперы добавили, что уничтожают все цели, которые попадают к ним в прицел. Ситуация на фронте