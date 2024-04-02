Снайпери ССО ліквідували частину групи окупантів у Херсонській області (відео)

Українські снайпери виявили та "відпрацювали" по групі росіян на окупованій частині Херсонської області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Під час спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили переміщення ворожих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні. Військові вказали, що по цілях було оперативно відкрито вогонь. У результаті влучної роботи знищено трьох окупантів. Оператори ССО сказали, що ведуть спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі. Снайпери додали, що знищують усі цілі, які потрапляють до них у приціл. Ситуація на фронті