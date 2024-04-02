Снайпери ССО ліквідували частину групи окупантів у Херсонській області (відео)
Українські снайпери виявили та "відпрацювали" по групі росіян на окупованій частині Херсонської області. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"Під час спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили переміщення ворожих військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Військові вказали, що по цілях було оперативно відкрито вогонь. У результаті влучної роботи знищено трьох окупантів.
Оператори ССО сказали, що ведуть спостереження у своєму районі відповідальності і вдень, і вночі. Снайпери додали, що знищують усі цілі, які потрапляють до них у приціл.
Ситуація на фронті
Генштаб ЗСУ сьогодні повідомляв, що українські військові відбили 18 атак противника на Бахмутському напрямку, утримали позиції та відбили штурми окупаційних військ на Херсонському напрямку.
А російські війська сьогодні вночі, 2 квітня, вдарили по Україні "Шахедами" та ракетою. Сили ППО збили 9 ворожих безпілотників.
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