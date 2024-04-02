Ситуация на фронте сегодня 2 апреля

Украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 1 наземной станции управления беспилотниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

От авиационных ударов пострадали :

Поповка Черниговской области ;

; Середина-Буда, Луговка Сумской области ;

; Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина Харьковской области ;

; Стельмаховка, Белогоровка Луганской области ;

; Песчаное, Терны, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Уманское, Яснобродовка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Карловка, Орловка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Золотая Нива Донецкой области ;

; Малая Токмачка, Работино Запорожской области ,

, Никольское Херсонской области.

Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза атаковал позиции наших войск.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.