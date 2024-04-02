Ситуация на фронте сегодня 2 апреля
Украинские военные отразили 18 атак противника на Бахмутском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 1 наземной станции управления беспилотниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Российские обстрелы
За прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. В общем, враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
От авиационных ударов пострадали :
- Поповка Черниговской области;
- Середина-Буда, Луговка Сумской области;
- Казачья Лопань, Волчанск, Охримовка, Купянск, Садовое, Табаевка, Чернещина Харьковской области;
- Стельмаховка, Белогоровка Луганской области;
- Песчаное, Терны, Спорное, Часов Яр, Ивановское, Александрополь, Уманское, Яснобродовка, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Карловка, Орловка, Очеретино, Водяное, Новомихайловка, Урожайное, Золотая Нива Донецкой области;
- Малая Токмачка, Работино Запорожской области,
- Никольское Херсонской области.
Под артиллерийским огнем было более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.
Ситуация на фронтах
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Бердычи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 25 раз пытался прорвать оборону наших войск.
На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза атаковал позиции наших войск.
Потери врага
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления беспилотниками, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 составу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 880 военных.
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