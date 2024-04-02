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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО

Вторник 02 апреля 2024 07:20
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Войска РФ ночью атаковали Украину "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о работе ПВО Фото: силы ПВО сбили девять "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами". Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БпЛА типа Shahed", - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Отмечается, что силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять ударных беспилотников были уничтожены.

Удары "Шахедов" по Украине

Россияне с первых месяцев полномасштабного вторжения в Украину применяют ударные беспилотники типа "Шахед", целясь по энергетической и гражданской инфраструктуре. Оккупанты применяют различные тактики поражения, но большую часть дронов успешно уничтожают украинские силы ПВО.

Так, российские оккупанты в ночь на 1 апреля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Угроза была объявлена для Сумской и Харьковской областей. Силы ПВО сбили два дрона.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года только в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

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