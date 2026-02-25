Снарядная инициатива от Чехии: на сколько боеприпасов уже собрали деньги на этот год

Во время открытых слушаний в Сенате Чехии Кмоничек сказал, что в целом с начала 2026 года уже есть деньги на 880 тысяч единиц боеприпасов. При этом, по его словам, в 2025 году снарядная инициатива передала Украине 48% от общего объема поставок крупнокалиберных снарядов и 52% 155-мм снарядов.

"Мы активно ищем дополнительных спонсоров и доноров, чтобы достичь общей суммы от 2,5 до 5 миллиардов крон", - сказал он.

Кмоничек добавил, что сейчас в Укарине есть большой запрос на боеприпасы большого калибра, которые имеют дальность более 30 километров. По данным чешского правительства, армия Украины использует в день от 3000 до 8000 таких боеприпасов.

Снарядная инициатива Чехии

Чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины была запущена в феврале 2024 года. Всего с момента открытия проекта за все это время ВСУ получили более 4 миллионов снарядов различных калибров. Их приобрели за международные средства.

Например, только в течение 2025 года Чехия передала украинским войскам 1,8 млн крупнокалиберных боеприпасов. При этом планировалось передать в лучшем случае 1,5 миллиона.