Снаряды для Украины: сколько боеприпасов поступит в 2025 году в рамках "Чешской инициативы"

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в этом году Украина получит в рамках "Чешской инициативы" 1,8 млн снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Он подчеркнул, что Чехия уже организовала поставки 3,7 миллиона артиллерийских снарядов в Украину, включая 1,3 миллиона в этом году.

Фиала также сообщил, что финансирование поставок поступило от инициативы, а также дохода от замороженных российских активов, двустороннего сотрудничества и прямых закупок Украины.

"Иностранные доноры предоставили 93,3 млрд крон (4,5 млрд долларов) на инициативу Чехии по поиску и поставке крупнокалиберных боеприпасов в Украину, а Чехия внесла 1,7 млрд крон", - заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Отмечается, что увеличение поставок боеприпасов в 2024 и 2025 годах помогло уменьшить неравенство Украины по сравнению с Россией на линии фронта. В то же время остается неизвестным, продолжит ли Чехия эту инициативу во время следующего правительства.