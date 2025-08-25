ua en ru
Чехия может избрать антиукраинское правительство: что это означает для Украины и ЕС

Понедельник 25 августа 2025 08:25
Чехия может избрать антиукраинское правительство: что это означает для Украины и ЕС Фото: Андрей Бабиш (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Роман Кот

На октябрьских выборах в Чехии есть большие шансы, что победу одержит популистская партия ANO ("Да") чешского миллиардера и бывшего премьер-министра Андрея Бабиша. В этом случае политик вернется в премьерское кресло.

Об этом говорится в материале РБК-Украина - "Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы".

Стоит напомнить, чтоБабиш имеет центристские взгляды, но как популист отмечается также антиукраинской риторикой. В частности, в июне этого года он выступил против поддержки украинских беженцев.

Согласно опросу Ipsos, проведенному на рубеже июля и августа, партия ANO Бабиша занимает первое место с 34,9% поддержки. Действующая правительственная коалиция Spolu, в которую входят преимущественно центристские партии ODS, TOP 09 и KDU-ČSL имеет 21,9% поддержки избирателей. При этом в парламент может пройти право радикальная партия SPD ("Свобода и прямая демократия") - 13%.

Ключевой вопрос - с кем ANO будет формировать коалицию, и здесь еще больше плохих новостей.

"И из тех, с кем Бабиш может блокироваться, очевидно, что первыми наиболее приемлемыми для него оказываются SPD, то есть крайне правые. Очевидно, что такой сценарий был бы худший для всех", - сказал РБК-Украина Сергей Герасимчук.

SPD критически относится к Евросоюзу и в определенной степени является украинофобской, отметил эксперт. Ее лидер - чешский бизнесмен японского происхождения Томио Окамура - обещает полную проверку всех виз украинцев в Чехии в случае вхождения его политической силы в состав коалиции. Также он предлагает оставить только тех украинцев, которые докажут, что работают на должностях, где нельзя нанять чешского гражданина.

В то же время действующую коалицию все еще не стоит списывать со счетов. В дополнение к правящим партиям, есть несколько новых политических сил, которые могут зайти в парламент и присоединиться к коалиции - "Чешская пиратская партия", а также движение "Stačilo!" (Хватит!).

"Тогда мы будем иметь необходимое количество голосов и со стороны нынешних провластных партий для того, чтобы формировать такую коалицию. Другое дело, что в отличие от коалиции Бабиша-Окамуры, она будет еще более лоскутной. Чем больше количество политических сил в коалиции, тем, очевидно, сложнее сформировать общие знаменатели, по которым эти политические силы могли бы двигаться", - подчеркнул Герасимчук.

Напомним, что в прошлом году на президентских выборах в Чехии победил Петр Павел, который активно поддерживал Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Тогда во второй тур выборов президента Чехии вышли бывший премьер-министр Андрей Бабиш и экс-генерал НАТО Петр Павел.

