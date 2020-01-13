"Слуга народу" на цьому тижні визначиться з заміною Яременко в комітеті із закордонних справ

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі у фракції ведуться дискусії

Фракція "Слуга народу" визначиться з кандидатурою на посаду голови комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики цього тижня. Про це заявив перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі у фракції ведуться дискусії.

"Щодо комітету міжнародного співробітництва (комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, - ред.) - ми ще ведемо дискусії у середині фракції. Але я думаю, що на цьому тижні, сподіваємось, що буде рішення, можливо постанову ми не встигнемо провести і проголосувати. Але щоб ми зайшли в нову сесію з кандидатурою", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, на початку грудня глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання звільнення народного депутата Богдана Яременка повторно розглянуть на засіданні фракції "Слуга народу".

Як писало РБК-Україна, 5 грудня Рада відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременко.

Так, 2 грудня СН визначилася з кандидатурою на пост нового глави комітету з питань зовнішньої політики. Зокрема, рішенням фракції новим главою було обрано Лізу Ясько.