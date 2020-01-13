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"Слуга народа" на этой неделе определится с заменой Яременко в комитете по иностранным делам

Новости » Политика     13.01.2020 - 13:54
"Слуга народа" на этой неделе определится с заменой Яременко в комитете по иностранным делам
Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас во фракции ведутся дискуссии

Фракция "Слуга народа" определится с кандидатурой на пост главы комитета Верховной рады по вопросам внешней политики на этой неделе. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции СН Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас во фракции ведутся дискуссии.

"По поводу комитета международного сотрудничества (комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, - ред.) - мы еще ведем дискуссии в середине фракции. Но я думаю, что на этой неделе, надеемся, что будет решение, возможно постановление мы не успеем провести и проголосовать. Но чтобы мы зашли в новую сессию с кандидатурой", - заявил Корниенко.

Напомним, в начале декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос увольнения народного депутата Богдана Яременко повторно рассмотрят на заседании фракции "Слуга народа".

Как писало РБК-Украина, 5 декабря Рада отказалась назначать нового главу комитета парламента по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества на замену Богдану Яременко.

Так, 2 декабря СН определилась с кандидатурой на пост нового главы комитета по вопросам внешней политики. В частности, решением фракции новым главой была избрана Лиза Ясько.

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