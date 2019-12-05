Відставку Яременко повторно винесуть розгляд фракції "Слуга народа"

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

За словами Арахамія, засідання фракції планується зібрати перед наступним пленарним тижнем

Питання звільнення народного депутата Богдана Яременко повторно розглянуть на засіданні фракції "Слуга народу". Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, фракція не проговорили це питання.

"Ми трохи не підготувались і не проговорили це питання на фракції. Зараз трошки збились з голосуванням. Будемо шукати рішення, чи інші кандидатури,чи повторно ставити - ще не визначено. Ми будемо вирішувати це всією фракцією", - заявив Арахамія .

За його словами, засідання фракції планується зібрати перед наступним пленарним тижнем, який триватиме з 16 по 20 грудня.

Нагадаємо, голова підкомітету комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради Павло Фролов заявив, що у регламентному комітеті не виключають, що у Верховну раду внесуть нову постанову щодо звільнення Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

5 грудня Рада відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременко.

2 декабря фракция "Слуга народа" определилась с кандидатурой на пост нового главы комитета по вопросам внешней политики. Так, решением фракции новым главой избрана Лиза Ясько.