СН офіційно називає тільки одного можливого кандидата на заміну Рябошапці

Під час засідання фракції "Слуга народу" не прозвучали прізвища інших ймовірних кандидатів на посаду генпрокурора, окрім народного депутата Сергія Іонушаса. Про це заявив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, фракція "Слуги народу" розглядає кандидатом на посаду генпрокурора лише нардепа Іонушаса.

"Окрім Іонушаса на фракції не звучали інші кандидатури", - повідомив Корнієнко, відповідаючи на питання щодо кандидатів на посаду генерального прокурора.

Зазначимо, раніше джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомляло, що на посаду генерального прокурора розглядається в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Верховна рада збереться на позачергове засідання, на якому розгляне питання щодо висловлення недовіри генпрокурору Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30 і триватиме близько двох годин.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні парламент не буде призначати нового генерального прокурора.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував можливу відставку Руслана Рябошапки з посади генерального прокурора. Глава держави заявив, що Офіс генпрокурора, на його думку, не працює на 100%, тому його керівника необхідно змінювати.