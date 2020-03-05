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У Раді розповіли, чи очікувати у четвер призначення нового генпрокурора

Новини » Політика     05.03.2020 - 13:57
У Раді розповіли, чи очікувати у четвер призначення нового генпрокурора
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР назвали строки призначення нового очільника Офісу генпрокурора

Сьогодні Верховна рада не буде призначати нового генерального прокурора. Про це РБК-Україна повідомила заступник голови фракції "Слуга народа" Євгенія Кравчук.

Вона нагадала, що для призначення нового генерального прокурора спочатку потрібно, щоб була висловлена недовіра до діючого генпрокурора.

"Голосування відбудеться о 18:30... Подання (на нового генпрокурора, - ред.) вносить президент... Це теж потрібно буде скликати позачергове засідання, після того як його (подання, - ред.) розгляне профільний комітет", - заявила Кравчук

За словами нардепа, нового генерального прокурора Рада може проголосувати на наступному пленарному тижні.

"Наразі ми досі перебуваємо в питанні розгляду законопроекту про обіг землі, очевидно, що це має бути саме позачергове засідання. Отже, це може бути на тижні з 17 березня, адже позачергове засідання можна скликати в пленарний тиждень, але у час, вільний від чергових засідань", - пояснила вона.

Нагадаємо, Верховна рада сьогодні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Позачергове засідання почнеться о 18:30.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці.

Так, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада України незадоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

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