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Венедиктова розглядається на посаду генпрокурора, - джерело

Новини » Політика     05.03.2020 - 13:42
Венедиктова розглядається на посаду генпрокурора, - джерело
Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Також обговорюється кандидатура Сергія Іонушаса

Одним з кандидатів на посаду генерального прокурора замість Руслана Рябошапки розглядається діюча в. о. голови Держбюро розслідувань Ірина Венедиктова. Про це РБК-Україна повідомило джерело в керівництві фракції "Слуга народу".

За словами співрозмовника агентства, першим варіантом є народний депутат Сергій Іонушас.

"Також обговорюють кандидатуру Ірини Венедиктової", - повідомило джерело.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Засідання розпочнеться о 18:30. На порядку денному лише одне питання.

Відзначимо, у відповідному проекті постанови йдеться про те, що за півроку Рябошапка не добився ніяких значимих результатів. Як заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, останньою краплею стало те, що генпрокурор не підписав підозру колишньому президенту України Петру Порошенку.

У приклад провалу роботи Рябошапки наводяться справа Олега Гладковського - обвинувальний акт досі не передано до суду, справа контрабандиста Вадима Альперіна, а також відсутність прогресу в розслідуванні резонансних вбивств.

Арахамія назвав справу Порошенка останньою краплею проти Рябошапки
Новини України ГПУДБРІрина Венедіктова
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