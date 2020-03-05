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У Раді спрогнозували тривалість позачергового засідання у четвер

Новини » Політика     05.03.2020 - 15:14
У Раді спрогнозували тривалість позачергового засідання у четвер
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Разумков пояснив, що процедура розгляду питання про висловлення недовіри генпрокурору достатньо тривала

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков заявив, що позачергове засідання парламенту у четвер, 5 березня, триватиме десь від 1,5 до 2 годин. Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, процедура розгляду питання про висловлення недовіри генпрокурору достатньо тривала.

"О 18:30 воно розпочнеться. Я думаю, що воно буде десь від 1,5 до 2-х годин. Там достатньо велика процедура розгляду питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України. Уже за результатами зал буде визначатись і приймати відповідне рішення", - заявив Разумков.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що сьогодні Верховна рада не буде призначати нового генерального прокурора.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у четвер розгляне висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Позачергове засідання почнеться о 18:30.

Так, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді визначитися з постановою про недовіру генпрокурору.

Додамо також, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Верховна рада України незадоволена відсутністю підозр від Офісу генерального прокурора.

Рада сьогодні на позачерговому засіданні розгляне висловлення недовіри Рябошапці Рада збереться на позачергове засідання 5 березня
Новини України Верховна Радавнеочередное заседаниеДмитро Разумков
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