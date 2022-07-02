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"Дивились як на воїнів". Прикордонник з "Азовсталі" розповів свою історію повернення з полону (відео)

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Маріуполь, Субота 02 липня 2022 18:29
"Дивились як на воїнів". Прикордонник з "Азовсталі" розповів свою історію повернення з полону (відео) Фото: "Азовсталь" (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

З російського полону 29 червня повернулися 144 українські захисники. Серед них 95 захисників Маріуполя та "Азовсталі", в тому числі 17 прикордонників, серед яких і Павло Піковець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"15 квітня дістався до "Азовсталі". Мене перевезли до нашого шпиталю і там надали допомогу. Мені там поставили гіпс і обробили рани, які були, і дістали осколки. Потім вже я перебував на "Азовсталі" пораненим до самого виходу 17 травня", - розповів він.

Прикордонник зізнається, що хоче все забути, як сон.

"Я не скажу, що тортури якісь були. До тих, що були з "Азовсталі", ставились якось по іншому. Чи поважали, чи боялися, я не знаю. Але на нас вони дивились, як на воїнів", - розповів він.

Як повідомлялось, обмін полоненими між Росією та Україною, що відбувся 29 червня, з моменту початку повномасштабної війни став найбільшим.

При цьому в Росії заявили, що в їхньому полоні перебувають близько 6 тисяч українських військовослужбовців.

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