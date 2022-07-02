"Дивились як на воїнів". Прикордонник з "Азовсталі" розповів свою історію повернення з полону (відео)

З російського полону 29 червня повернулися 144 українські захисники. Серед них 95 захисників Маріуполя та "Азовсталі", в тому числі 17 прикордонників, серед яких і Павло Піковець.

"15 квітня дістався до "Азовсталі". Мене перевезли до нашого шпиталю і там надали допомогу. Мені там поставили гіпс і обробили рани, які були, і дістали осколки. Потім вже я перебував на "Азовсталі" пораненим до самого виходу 17 травня", - розповів він.

Прикордонник зізнається, що хоче все забути, як сон.

"Я не скажу, що тортури якісь були. До тих, що були з "Азовсталі", ставились якось по іншому. Чи поважали, чи боялися, я не знаю. Але на нас вони дивились, як на воїнів", - розповів він.