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"Смотрели как на воинов". Пограничник из "Азовстали" рассказал свою историю возвращения из плена (видео)

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Мариуполь, Суббота 02 июля 2022 18:29
"Смотрели как на воинов". Пограничник из "Азовстали" рассказал свою историю возвращения из плена (видео) Фото: "Азовсталь" (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

Из российского плена 29 июня вернулись 144 украинских защитника. Среди них 95 защитников Мариуполя и "Азовстали", в том числе 17 пограничников, среди которых Павел Пиковец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"15 апреля добрался до "Азовстали". Меня перевезли в наш госпиталь и там оказали помощь. Мне там поставили гипс и обработали раны, которые были, и достали осколки. Потом уже я находился на "Азовстали" раненым до самого выхода 17 мая", - рассказал он.

Пограничник признается, что хочет все забыть как сон.

"Я не скажу, что пытки какие-то были. К тем, что были из "Азовстали", относились по-другому. Или уважали, или боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов", - рассказал он.

Как сообщалось, обмен пленными между Россией и Украиной, который произошел 29 июня, с момента начала полномасштабной войны стал наибольшим.

При этом в России заявили, что в их плену находятся около 6 тысяч украинских военнослужащих.

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