Смог после российских атак. Что делать, когда воздух становится опасным

В Киеве в очередной раз фиксируют загрязненный воздух в результате российских атак. Люди жалуются на запах продуктов горения, а загрязненный воздух и смог можно увидеть невооруженным глазом.
РБК-Украина рассказывает, чем вредно вдыхание такого воздуха и как защитить себя.
Опасным следствием российских обстрелов и масштабных пожаров является выделение в воздух угарного газа и твердых частиц, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.
Вдыхание воздуха, загрязненного продуктами горения, вредно для людей с:
У таких людей хронические заболевания могут обостряться.
Впрочем, и здоровым людям не стоит вдыхать загрязненный воздух - продукты горения являются токсичными и ими можно отравиться, а также они раздражают глаза, нос и горло.
Если местные власти сообщают о плохом качестве воздуха, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
При этом специалист Киевского городского центра профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов не советует включать кондиционеры, ведь они не имеют фильтров, которые способны справиться с задымлением, и во время работы кондиционера по дому фактически будет циркулировать загрязненный воздух.
Важно: в случае общего недомогания, одышки, кашля, головокружения необходимо как можно скорее обратиться к врачу.
Добавим, что для эффективной защиты от загрязненного воздуха важно использовать проверенные методы: носить респираторы класса FFP2/N95 или выше (если это необходимо), использовать качественные очистители воздуха дома и следить за индексами качества воздуха.
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При написании материала были использованы источники: Киевский городской центр профилактики болезней МОЗ, ВОЗ.