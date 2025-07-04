Смог после российских атак. Что делать, когда воздух становится опасным

Чем вреден задымленный воздух?

Опасным следствием российских обстрелов и масштабных пожаров является выделение в воздух угарного газа и твердых частиц, которые могут вызвать проблемы со здоровьем.

Вдыхание воздуха, загрязненного продуктами горения, вредно для людей с:

сердечно-сосудистыми заболеванием

заболеваниями дыхательной системы - астмой, бронхитом и т.д.

болезнями кожи

склонностью к аллергическим проявлениям

У таких людей хронические заболевания могут обостряться.

Впрочем, и здоровым людям не стоит вдыхать загрязненный воздух - продукты горения являются токсичными и ими можно отравиться, а также они раздражают глаза, нос и горло.

Что делать при задымленности?

Если местные власти сообщают о плохом качестве воздуха, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

по возможности оставаться дома

не открывать окна

если все-таки нужно открыть окно, его необходимо завесить увлажненной тканью

пить много воды

пользоваться увлажнителем воздуха

как можно чаще делать влажную уборку

поставить в помещении емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха

выходя на улицу, надевать маску-респиратор

не выходить на улицу утром, когда концентрация дыма в воздухе самая высокая

после выхода на улицу принять душ

детям, беременным женщинам и пожилым людям от прогулок стоит вообще отказаться.

При этом специалист Киевского городского центра профилактики болезней Минздрава Андрей Косинов не советует включать кондиционеры, ведь они не имеют фильтров, которые способны справиться с задымлением, и во время работы кондиционера по дому фактически будет циркулировать загрязненный воздух.

Важно: в случае общего недомогания, одышки, кашля, головокружения необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

Добавим, что для эффективной защиты от загрязненного воздуха важно использовать проверенные методы: носить респираторы класса FFP2/N95 или выше (если это необходимо), использовать качественные очистители воздуха дома и следить за индексами качества воздуха.