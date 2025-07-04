Смог після російських атак. Що робити, коли повітря стає небезпечним

В Києві вкотре фіксують забруднене повітря внаслідок російських атак. Люди скаржаться на запах продуктів горіння, а забруднене повітря і смог можна побачити неозброєним оком.
РБК-Україна розповідає, чим шкідливе вдихання такого повітря і як захистити себе.
Небезпечним наслідком російських обстрілів і масштабних пожеж є виділення у повітря чадного газу і твердих часточок, які можуть спричинити проблеми зі здоров’ям.
Вдихання повітря, забрудненого продуктами горіння, шкідливе для людей із:
У таких людей хронічні захворювання можуть загострюватися.
Втім, і здоровим людям не варто вдихати забруднене повітря - продукти горіння є токсичними й ними можна отруїтися, а також вони подразнюють очі, ніс і горло.
Якщо місцева влада повідомляє про погану якість повітря, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:
При цьому фахівець Київського міського центру профілактики хвороб МОЗ Андрій Косінов не радить вмикати кондиціонери, адже вони не мають фільтрів, які здатні впоратися із задимленням, і під час роботи кондиціонера по домівці фактично циркулюватиме забруднене повітря.
Важливо: у разі загального нездужання, задишки, кашлю, запаморочення необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.
Додамо, що для ефективного захисту від забрудненого повітря важливо використовувати перевірені методи: носити респіратори класу FFP2/N95 або вище (якщо це необхідно), використовувати якісні очищувачі повітря вдома та стежити за індексами якості повітря.
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Під час написання матеріалу були використані джерела: Київський міський центр профілактики хвороб МОЗ, ВООЗ.