Київ знову накрив їдкий смог
У п'ятницю, 2 вересня, Київ накрив смог і значно погіршилася якість повітря.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За даними моніторингу індексу якості повітря столиці, у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах погіршилася якість повітря. При цьому на Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".
Причиною забруднення повітря в Києві пожежі торфовищ на північний захід від Києва і зміна вітру в бік столиці.
У ДСНС попідомили, що зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря.
"Це задимлення викликане пожежею в Київській області, а саме, в с.Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф'яної пожежі.
Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічним серпанком", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники рекомендують жителям столиці:
- закрити вікна будинку;
- не виходити зайвий раз на вулицю;
- якщо є очисник повітря, то включити його на максимум.
Нагадаємо, вчора в декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною смогу.
Рятувальникам напередодні вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.
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