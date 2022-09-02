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Київ знову накрив їдкий смог

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Київ, П'ятниця 02 вересня 2022 09:00
Київ знову накрив їдкий смог Фото: Київ знову накрив їдкий смог (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 2 вересня, Київ накрив смог і значно погіршилася якість повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За даними моніторингу індексу якості повітря столиці, у Шевченківському, Голосіївському, Подільському, Оболонському та Святошинському районах погіршилася якість повітря. При цьому на Подолі рівень забрудненості характеризується як "небезпечний".

Причиною забруднення повітря в Києві пожежі торфовищ на північний захід від Києва і зміна вітру в бік столиці.

У ДСНС попідомили, що зараз у Києві спостерігається сильне задимлення повітря.

"Це задимлення викликане пожежею в Київській області, а саме, в с.Соснівка Вишгородського району триває ліквідація 1 осередку торф'яної пожежі.
Ця ситуація ускладнюється сезонним явищем - метеорологічним серпанком", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники рекомендують жителям столиці:

  • закрити вікна будинку;
  • не виходити зайвий раз на вулицю;
  • якщо є очисник повітря, то включити його на максимум.

Нагадаємо, вчора в декількох районах Київської області сталися торф'яні пожежі, які і стали причиною смогу.

Рятувальникам напередодні вдалося ліквідувати чотири загоряння торфовищ, проте ще два продовжували горіти.

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